Главное
Спецоперация на Украине
03:24 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске в последний день осени ожидается до −10 градусов днем

Прогноз составили синоптики Среднесибирского УГМС.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 3 м/с 32% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили, что 30 ноября ожидается переменная облачность, днем будет без осадков, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха в Красноярске в последний день осени немного потеплеет. Так, днем она достигнет −10 градусов, а также −20 градусов ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мой сосед – «Черный ангел»: красноярцы годами жили бок о бок с серийным ...
Зимняя Москва глазами красноярца: фото заснеженной столицы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта