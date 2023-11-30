03:24 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске в последний день осени ожидается до −10 градусов днем
Прогноз составили синоптики Среднесибирского УГМС.
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Красноярцев предупредили, что 30 ноября ожидается переменная облачность, днем будет без осадков, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха в Красноярске в последний день осени немного потеплеет. Так, днем она достигнет −10 градусов, а также −20 градусов ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.