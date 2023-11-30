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Спецоперация на Украине
03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье израненного хищника вернули к жизни и выпустили в дикую природу

Специалисты центра «Тигр» рассказали все подробности реабилитации.

Источник: Соцсети

В середине ноября в Центр «Тигр», который занимается спасением, лечением и реабилитацией диких животных, попал канюк — птица из семейства ястребиных. Израненный хищник был в очень плохом состоянии, но специалистам удалось выходить сарыча, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Тигр».

Когда неравнодушные жители Уссурийска привезли птицу, у канюка была травмирована голова и нарушена координация. Только спустя неделю совместными усилиями сотрудников центра удалось буквально вернуть хищника в жизни: он стал держать голову и самостоятельно есть. На тот момент эти небольшие, но важные изменения давали шанс на положительный исход истории.

В конце осени из центра пришли радостные вести.

«Канюк восстановил свои силы и способность к полету», — рассказали специалисты.

Держать хищника у себя смысла больше не было, и руководство приняло решение выпустить птицу на волю. Питомцу, который за это время успел стать родным, пожелали сытной и обязательно долгой жизни.

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