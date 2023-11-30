03:45 (мск), источник: AmurMedia.ru
Буйную пассажирку сняли с поезда «Владивосток-Хабаровск»
Женщина, находясь в состоянии опьянения, материлась, на замечания проводников не реагировала и мешала спать пассажирам.
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К сотрудникам наряда сопровождения Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, севшим в поезд на станции Дальнереченск обратился начальник поездной бригады с заявлением о недостойном поведении одной из пассажирок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Установлено, что 38-летняя хабаровчанка, следуя в пассажирском поезде сообщением «Владивосток-Хабаровск», находясь в состоянии опьянения, нарушала общественный порядок, выражалась нецензурной бранью, на замечания проводников не реагировала и мешала спать пассажирам.
Сотрудниками полиции женщина была приглашена для составления административного протокола в служебное купе, однако по пути следования стала оскорблять полицейских, нецензурно выражалась и отказалась проследовать в служебное помещение. К ней было применено специальное средство — наручники.
В ходе составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) девушка продолжала вести себя вызывающе и хамить сотрудникам правоохранительных органов.
По решению начальника поездной бригады, на станции Бикин Хабаровского края правонарушительница была снята с поезда и ей было отказано в дальнейшем проезде.
Интересно, что ранее правонарушительница уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и была лишена водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.