04:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Роспотребнадзоре рассказали о постельных клопах
Информация появилась в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.
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Информация появилась в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.
Красноярцам напомнили о том, кто такие постельные клопы. Так, это насекомое, которое сосет кровь человека. Наибольшая активность проявляется ночью, когда человек спит, но бывает и так, что могут вылезти днем в случае голодания. Люди восприимчивы к укусам постельных клопов, особенно чувствительны дети.
В ведомстве уточнили, что клопы могут прожить без еды при низких температурах около года.
Чтобы побороть насекомых, нужно не только найти их гнезда, но и провести обработку всего помещения специальными препаратами. Обработать придется всю мебель. Для этого можно вызвать дезинсекторов, а можно попробовать вывести клопов самостоятельно, если ситуация не критична.