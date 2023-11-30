05:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Таксисты Владивостока могут потерять право парковки во дворах
Нарушителей может ожидать штраф 5000 рублей и принудительная эвакуация транспортного средства.
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Как и в других российских городах, во Владивостоке актуальна проблема нехватки парковочных мест на придворовых территориях. Парковок существенно меньше, чем жильцов, владеющих автомобилями. Добавляет проблем небрежная и неправильная парковка самих автомобилистов. Однако в последнее время негативную общественную реакцию вызывают припаркованные во дворах домов автомобили такси.
В ГД РФ внесён на рассмотрение законопроект, который предлагает запретить водителям такси парковать свои машины на придворовой территории жилых домов, а также ограничить возможное время остановки возле дома для такси 30-ю минутами. Нарушителей может ожидать штраф 5000 рублей и принудительная эвакуация транспортного средства.
Сейчас таксисты оставляют свои машины припаркованными на этих площадках, но если законопроект станет законом, они потеряют эту возможность.
Наталья Вайнберг, юрист и общественный деятель, рассказывает о возможных последствиях для Владивостока и его жителей, в случае принятия федерального закона о запрете парковки на придомовых и общественных стоянках.
Согласно действующим нормам, чаще всего территория двора является общедомовым имуществом, однако пользоваться парковочными местами могут любые автовладельцы (в т.ч. — не проживающие в конкретном доме). Единственным ограничением может стать право жильцов ограничить доступ во двор — установить шлагбаум, ворота
Изменения коснутся доступности такси для граждан, что имеет особую важность в городе, где такси берёт на себя весомую часть нагрузки городского транспорта.
В любом случае для такси потребуется создавать парковочные места — новую инфраструктуру, на что потребуется время и дополнительные ресурсы на организацию этих пространств, которые к тому же не станут бесплатными. Автомобили, предоставляемые агрегаторами, уже сейчас хранятся на таких парковках, но существенная часть водителей работает на личном транспорте, а значит, придётся увеличивать площади в 2−3 раза.
Для выхода в рейс водителям потребуется дополнительное время, утром — чтобы добраться до работы и вечером, чтобы вернуться домой. После вступления в силу с 1 сентября 2023 года Закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси РФ» регионы уже потеряли до 30% водителей, а время подачи такси увеличилось почти в два раза. Ввод новых правил только усилит эту тенденцию.
Особо заметно влияние этой нормы может быть в утренние часы, когда многие жители Владивостока добираются на работу с помощью такси. Водителям либо придётся выходить в рейс раньше, либо время ожидания увеличится ещё сильнее.
Как же изменения коснутся самих водителей такси? Для них это грозит ухудшением качества их повседневной жизни. Им не только придётся тратить существенно больше времени на дорогу с работы и на работу, фактически норма лишает их возможности использовать личный автомобиль на любой обычной парковке!
Большинство действующих таксистов — самозанятые, которые ведут свою деятельность на личных автомобилях. Закон не регламентирует разграничения рабочего времени и периода, когда таксист не ведёт свою деятельность, пользуясь автомобилем для личных поездок. А значит, для него становится незаконной парковка даже во дворе собственного дома, а также в любом месте, за исключением специальной стоянки для такси. Определённо, ограничение возможности парковки такси влечет много проблем.
Таким образом, попытка решить проблему загруженности придомовых стоянок может грозить возникновением дефицита такси в городе. Вряд ли даже те граждане, которых не устраивает такси под окнами, обрадуются трудностям вызвать машину в нужное им время, растущий тариф тоже не принесёт позитива в ситуацию.
На общегородском (и федеральном) уровне стоит задуматься о программе оборудования города дополнительными парковочными пространствами, в том числе — расширить применение подземных паркингов. Активнее использовать их в новостройках фонда жилой и коммерческой недвижимости или оборудовать в качестве отдельных пространств. И, конечно, — каждому водителю соблюдать правила парковки машины на автостоянке, чтобы не мешать другим водителям.