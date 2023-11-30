08:13 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Туман, гололед и осадки: Прогноз погоды на 30 ноября
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать казахстанцам в последний день осени, передает ИА «NewTimes.kz».
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По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, гололед, в северных регионах РК — метель.
В Астане — переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0.
В Алматы — увеличение облачности, утром и днем — дождь, туман. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С.
В Шымкенте — переменная облачность, ночью и утром — осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°С, днем +7+9°С.