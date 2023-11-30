Ледяная арка цесаревича Николая появится на Нижней набережной в Иркутске

Изготавливать ледовые скульптуры для проекта «Ледовый город “Счастье чистой воды” начали на улицах Иркутска. К концу декабря из тысячи кубометров льда мастера изготовят более сотни фигур, которые разместят вдоль туристического маршрута “Зеленая линия”.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, мастера уже начали работу на улицах Урицкого и Нижняя набережная, а также в сквере Кирова, на площади перед цирком и у скульптуры Бабра в 130-м квартале. Например, на Нижней набережной появятся казачий струг и копия арки цесаревича Николая.
Также в сквере Кирова готовятся залить каток. В чаше фонтана оборудуют купол для радиостудии. 2 декабря в сквере пройдет фестиваль «Иркутский алфавит»: в течение недели 11 команд из разных городов страны создадут 33 ледяных буквы.