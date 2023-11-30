04:31 (мск), источник: AmurMedia.ru
Сладкие и сочные: как выбрать мандарины
На что обратить внимание и как дольше сохранить свежим праздничный цитрус.
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Традиция украшать новогодний стол мандаринами появилась еще во времена СССР, но при этом довольно плотно закрепилась в нашем сознании. Редакция ИА AmurMedia выяснила, какие критерии помогут правильно выбрать новогодний цитрус.
Изначально этот фрукт имел отношение к Новому году только в Древнем Китае. Дело в том, что «пара мандаринов» на восточном языке схож по звучанию со словом, обозначающим «золото», поэтому китайцы на протяжении многих веков использовали плоды в качестве подарка. Считалось, что данный фрукт — это некий талисман, который должен был притягивать удачу и прибыль. В Россию мандарины пришли только в 1960-х, когда их начали завозить партиями из дружественных стран. В зимний сезон другой цитрусовой альтернативы и не было — не сезон. Так, дефицит и отсутствие выбора сделали мандарины главным украшением праздничного стола на десятилетия вперед.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА?
Эти фрукты являются природными антидепрессантами, богаты витаминами групп B, P, K, D, а также содержат большое количество фруктовых кислот, в том числе аскорбиновую, которая расщепляет нитраты, из-за чего фрукт можно упортеблять, не опасаясь лишней химии.
КАК ВЫБРАТЬ?
Выбрать правильные мандарины можно, следуя нескольким правилам:
1. Выбирайте красивые фрукты однородного цвета. Обратите внимание: чем светлее фрукт, тем он кислее.
2. Помните, что мандарин должен пахнуть мандарином. Избегайте вариантов, отдающих гнилой кислинкой.
3. Проверяйте, чтобы на цитрусе отсутствовали темные пятна и, особенно, плесень.
4. Потрогайте фрукты. Плод не должен быть чрезмерно мягким и излишне сочным, и в тоже время не должен быть слишком твердым и сухим. Все эти признаки говорят о «старости» фрукта.
5. Отдавайте предпочтение фруктам на развес или тем, что хранятся в сетках. При самостоятельном выборе плодов вы не допустите покупки подгнившего плода, а хранение в сетке дает мандаринам доступ к воздуху, что продлевает срок хранения.
6. Покупайте мандарины в проверенных и легальных точках.
КАК ПРОДЛИТЬ СРОК?
Также помните, что наличие на фруктах черенка с листьями — далеко не показатель свежести плода. Этот элемент как-раз таки стоит удалить, если вы хотите сохранить свежесть мандаринов на более долгий срок. Также для продления жизни плодов их можно хранить в специальном отсеке холодильника, при температуре +6 градусов. Кроме того, обязательно достаньте цитрусы из пакета.
Важным правилом, которое следует помнить при употреблении мандаринов, — обязательное мытье фруктов. Их кожура при перевозке множество раз обрабатывается разнообразными составами, которые могут нанести вред как при попадании в организм, так и при долгом контакте с кожей рук.