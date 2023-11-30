04:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Байкальск начнут переводить на электрический обогрев с 2024 года
В настоящее время Байкальск находится на угольном обогреве.
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В Байкальске планируют поменять систему отопления на электрический обогрев. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
— Летом текущего года утвердили схему теплоснабжения города. Уже в 2026 году планируем заменить угольный теплоисточник на блочно-модульные электрокотельные. Начнем реализовывать идею в 2024 году, — отметил глава региона.
По словам губернатора, отопительный период проходит во всех муниципальных образованиях области. Здесь работает 951 муниципальная котельная и 13 ТЭЦ. Однако, Игорь Кобзев отметил, что настоящих холодов еще не было и основные испытания теплоснабжения еще впереди, поэтому важно заранее предусмотреть аварийные ситуации и обеспечить оперативную реакцию специальных служб.