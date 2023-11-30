Синоптики сделали прогноз на последний день ноября на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно, снег, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер северный, северо-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 30 ноября, у Геннадия, Григория, Захара, Ивана, Лазаря, Михаила и Никона.
Между прочим, 30 ноября 2023 года отмечают праздник Григория Зимоуказателя. Согласно приметам, сегодня не стоит отказываться от общения, встреч и помощи близким людям. Ослушавшимся грозят проблемы в семье.
Кстати, климатолог рассказала об осени-2023 в Челябинской области. Доцент факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова заявила об изменчивой погоде на Урале. По ее словам, характерными явлениями для ноября считаются метели и туманы.