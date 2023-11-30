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07:50 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Синоптики сделали прогноз на последний день ноября на Южном Урале

В четверг, 30 ноября, в Челябинской области будет облачно, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, в восточных районах сохранятся гололёдно-изморозевые явления.

Сейчас в Аннаполисе: +2° 0 м/с 41% 765 мм рт. ст. +3°

Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно, снег, на отдельных участках дорог гололедица от наката. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер северный, северо-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 30 ноября, у Геннадия, Григория, Захара, Ивана, Лазаря, Михаила и Никона.

Между прочим, 30 ноября 2023 года отмечают праздник Григория Зимоуказателя. Согласно приметам, сегодня не стоит отказываться от общения, встреч и помощи близким людям. Ослушавшимся грозят проблемы в семье.

Кстати, климатолог рассказала об осени-2023 в Челябинской области. Доцент факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова заявила об изменчивой погоде на Урале. По ее словам, характерными явлениями для ноября считаются метели и туманы.

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