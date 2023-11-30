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04:42 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Губернатор Михаил Котюков наградил учителей Красноярского края

О церемонии награждения рассказали в управлении пресс-службы губернатора и Правительства Красноярского края.

Источник: Правительство Красноярского края

Глава Красноярского края Михаил Котюков наградил преподавателей Красноярского края, которые отличились в 2023 году — Годом педагога и наставника. Награждены были учителя, воспитанники которых стали победителями олимпиад, фестивалей и соревнований.

Губернатор выразил благодарность учителям за то, что их ученики добиваются больших высот в науке, творчестве и учебе. Михаил Котюков считает, что задача учителя — заметить талант своего ученика и помочь ему его раскрыть:

«Вы отдаете детям не только свои знания и навыки, но и частичку своей души. Одна из национальных целей развития страны, поставленная президентом России, — выявление, поддержка и развитие талантов».

Также Котюков отметил, что профессия учителя очень важна, так как именно педагоги создают будущее края и всей страны — новое общество:

«Уверен, ваши ученики своими трудами и исследованиями в науке, творчестве, спорте будут прославлять родной Красноярский край и развивать Россию».

На церемонии были награждены 51 представитель сферы образования — учителя школ, кадетских корпусов, Мариинских гимназий, а также педагоги центров допобразования.

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