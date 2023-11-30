06:04 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
День домашнего любимца отмечают в Хабаровске: фото питомцев
30 ноября весь мир отмечает удивительно трогательный праздник — День домашних животных.
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Девизом этого дня можно считать фразу французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
В рамках этого милого дня журналисты «МК в Хабаровске» делятся с читателями фотографиями своих домашних питомцев. А начали этот спонтанный флеш-моб наши коллеги из Владивостока — обладатели удивительно симпатичных котов и собачек.