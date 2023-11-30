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06:04 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

День домашнего любимца отмечают в Хабаровске: фото питомцев

30 ноября весь мир отмечает удивительно трогательный праздник — День домашних животных.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Девизом этого дня можно считать фразу французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В рамках этого милого дня журналисты «МК в Хабаровске» делятся с читателями фотографиями своих домашних питомцев. А начали этот спонтанный флеш-моб наши коллеги из Владивостока — обладатели удивительно симпатичных котов и собачек.

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 День домашнего любимца отмечают в Хабаровске: фото питомцев
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