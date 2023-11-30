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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове сгорел нежилой барак на ул. Юрия Смирнова

Площадь пожара составила 360 м².

Накануне вечером (в районе 19.30 часов) в Кемерове сгорел нежилой барак на ул. Юрия Смирнова. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Площадь пожара составила 360. На месте работали 23 человека и 7 единиц техники. Судя по кадрам, деревянное здание изнутри сгорело полностью.

Кемеровчане в комментариях в социальных сетях уже шутят, что было «дешевле сжечь, чем снести».

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