05:31 (мск), источник: НИА Красноярск
В сквере за ДК «Кировский» появится каток, ёлка и горки
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впервые этой зимой на территории сквера за дворцом культуры «Кировский» обустроят ледовый каток.
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По задумке авторов проекта, каток выполнят в виде сердца. Площадь составит примерно 1,5 тысячи кв. метров. Специалисты уже приступили к заливке катка.
Также на территории сквера установили два теплых павильона для переодевания посетителей.
Рядом с катком установят новогоднюю ёлку высотой 6 метров с праздничной иллюминацией. Её огни торжественно планируют зажечь 27 декабря в 18:00. Красноярцев ждёт праздничная программа с участием сказочных персонажей.
Рабочие завезли ледяные блоки, из которых перед входом на каток сделают два двухметровых панно. Здесь же соорудят два подиума и установят трехметровые ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Всю конструкцию подсветят.
В сквере сделают две горки: среднюю с естественным спуском более 15 метров и маленькую — длиной 5 метров.
Все композиции в сквере будут оформлены в тематике сказки Александра Пушкина «Сказка о золотом петушке», сообщает мэрия.