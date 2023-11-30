05:40 (мск), источник: НИА Байкал
Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске
Иркутск, НИА-Байкал — 30 ноября стартует VIII Байкальский фестиваль регионального кино.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На нем представят 14 лучших конкурсных работ жителей Иркутской и Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия).
Зрители смогут увидеть фильмы земляков, познакомиться с авторами картин и поделиться с ними впечатлениями. Запланировано открытое обсуждение после просмотров.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, будут представлены лучшие ленты в следующих жанрах: игровой фильм; документальный фильм; видеоарт; рекламный ролик; музыкальный клип. Показы продлятся до 2 декабря в «КиноМолле» (ул. Верхняя Набережная, 10). Вход свободный. Начало в 19:00.
«БФРК — это площадка, где можно встретить единомышленников для создания совместных проектов. Цель фестиваля — популяризация и повышение престижа регионального кинематографа. Сложно работать, когда вся индустрия сконцентрирована в столице. Но развитие точно происходит, потому что отборочной комиссии с каждым годом все сложнее отбирать работы в конкурсную программу», — отмечают организаторы.
Расписание сеансов опубликовано по ссылке.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, областного министерства культуры и администрации города.