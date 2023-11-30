05:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Александр Панько: В школах Иркутска необходимо внедрять методику обучения Базарного
Вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях в гордуме.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Методику обучения В. Ф. Базарного и возможность ее внедрения в школах обсудили на депутатских слушаниях в Думе Иркутска под председательством спикера Евгения Стекачева. Вопрос внес депутат по избирательному округу № 35 Александр Панько. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.
Суть методики заключается в сохранении здоровья детей в области зрения и опорно-двигательного аппарата. Учебные занятия организуются с использованием специальной мебели с ростомерами и наклонными поверхностями (конторками), что позволяет динамично менять позы во время занятий. Для разминок и упражнений, направленных на развитие мышечно-телесной и зрительной координации, а также на тренировку внимания и скорости реакции, применяются визуальные схемы траекторий, которые размещают на потолке, и офтальмотренажеры. Важной особенностью этих уроков является их движущийся характер, постоянный поиск и выполнение заданий, которые способствуют активизации детей.
«В некоторых учебных учреждениях уже проводятся уроки по методике Базарного. Предварительные отзывы детей и родителей положительные. Директора других школ уже спрашивают, когда в их классах будет установлено такое же оборудование. Как депутаты, мы будем стараться обеспечить финансирование для внедрения здоровьесберегающей методики в начальные классы учебных учреждений Иркутска», — отметил депутат по избирательному округу № 35 Александр Панько.
Методика уже действует в школах №№ 18, 27, 37, 57, 69 Иркутска. Специально разработанную дорожную карту уже адаптировали под каждое учреждение, провели семинар для педагогов и собрания с родителями. В целом в технологии участвуют 12 педагогов, 17 классов (531 обучающийся), оборудовано 10 специальных кабинетов. По словам начальника департамента образования мэрии Анжелы Головко, итоги внедрения методики будут подведены в конце учебного 2023−2024 года.
Директор школы № 37, где по методике В. Ф. Базарного обучаются почти все классы, Ольга Обушенко отметила, что детям интересно учиться и благодаря такой технологии у них снимается психологическая напряженность.
Планируется, что депутаты проведут выездные совещания в школах, чтобы оценить работу с детьми по предложенной методике.