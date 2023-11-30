05:51 (мск), источник: НИА Байкал
Гора Соболиная включена в гид по горнолыжным курортам России
Иркутск, НИА-Байкал — На портале Russia.Travel разместили подробный гид с информацией о горнолыжных курортах и комплексах.
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В список популярных трасс Сибири включена Гора Соболиная.
«Здесь 11 трасс всех уровней сложности (есть даже черная), общая длина трасс — около 15 км, перепад высот — 470 м. Есть отдельный учебный склон, зоны для фрирайда и сноупарк с трамплинами. Вечером трассы освещаются», говорится в описании.
В гиде можно найти информацию о горнолыжных курортах в Мурманске (Хибины), на Северном Кавказе (Архыз, Домбай, Эльбрус), а также о комплексах на Дальнем Востоке — «Горный воздух» на Сахалине и склоны на Камчатке — Гора Морозная или база «Эдельвейс».
Для удобства путешественников действуют мультимодальные маршруты. По единому документу возможно добраться до популярных туристических мест с использованием разных видов транспорта.
Также для россиян разработали спа-туры. В подборках представлены загородные отели и санатории, где есть термальные источники, бассейны, аромаванны, тропические сауны.
Портал Russia.Travel создан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На нем собрано более 60 готовых вариантов зимнего досуга в разных регионах страны, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.