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05:51 (мск), источник: НИА Байкал

Гора Соболиная включена в гид по горнолыжным курортам России

Иркутск, НИА-Байкал — На портале Russia.Travel разместили подробный гид с информацией о горнолыжных курортах и комплексах.

В список популярных трасс Сибири включена Гора Соболиная.

«Здесь 11 трасс всех уровней сложности (есть даже черная), общая длина трасс — около 15 км, перепад высот — 470 м. Есть отдельный учебный склон, зоны для фрирайда и сноупарк с трамплинами. Вечером трассы освещаются», говорится в описании.

В гиде можно найти информацию о горнолыжных курортах в Мурманске (Хибины), на Северном Кавказе (Архыз, Домбай, Эльбрус), а также о комплексах на Дальнем Востоке — «Горный воздух» на Сахалине и склоны на Камчатке — Гора Морозная или база «Эдельвейс».

Для тех, кто хочет запечатлеть северное сияние, подготовили специальный путеводитель, инструкцию и полезные советы, как не пропустить захватывающее природное явление. Увидеть его можно в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Якутии, в Красноярском крае, на Чукотке и в других местах. При этом отдых можно совместить с экскурсионным туром, узнавая культуру и особенности территорий.

Для удобства путешественников действуют мультимодальные маршруты. По единому документу возможно добраться до популярных туристических мест с использованием разных видов транспорта.

Также для россиян разработали спа-туры. В подборках представлены загородные отели и санатории, где есть термальные источники, бассейны, аромаванны, тропические сауны.

Портал Russia.Travel создан в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На нем собрано более 60 готовых вариантов зимнего досуга в разных регионах страны, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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