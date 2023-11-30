08:45 (мск), источник: dostup1.ru
Астрофизики: Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 1 декабря
В четверг и пятницу на Землю обрушится магнитная буря мощностью от 5 баллов, что считается высоким возмущением геомагнитного поля.
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Астрофизики предупредили о сильнейшей магнитной буре 1 декабря 2023 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По уточненным данным специалистов Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 30 ноября, магнитосфера будет возбужденной, а в пятницу, 1 декабря, в отдельные часы возмущения могут достичь шести баллов — средняя магнитная буря (уровень G2). Неспокойной будет магнитосфера и 2 декабря.
Ранее сообщалось, что специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. По их сведениям, магнитная буря может начаться 30 ноября и продлиться 1 декабря.
Напомним, для определения опасности магнитной бури используют индекс G, выделяют пять степеней, где G1 — слабая магнитная буря, G5 — экстремально сильная.
Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к сбоям напряжения в промышленных сетях. У некоторых людей в это время может ухудшаться самочувствие: появляется головная боль, могут случаться гипертонические кризы, приступы аритмии и беспокойства.