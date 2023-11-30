06:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
На «Снегомании» в Шерегеше выступит певица Ольга Серябкина
В эти выходные стартует первый в Кузбассе горнолыжно-развлекательный квест.
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С 3 по 9 декабря в Шерегеше состоится первый фест-квест для горнолыжников «Снегомания». На нём выступят звёздные хедлайнеры.
Среди них — певица Ольга Серябкина, известная хитами «Мама Люба», «Бывшая», «Одиночка», комик на ТНТ Роман Косицын, участник шоу «Голос» Сергей Арутюнов и саунд-продюсеры лейбла Black star ASTERO.
Мы рассказывали, что каждый день участники будут получать новые задания на горе, а за них — баллы. Победителю достанется путёвка в Египет на двоих с проживанием в пятизвёздочном отеле. Поучаствовать в квесте может любой, главное, зарегистрироваться на сайте.