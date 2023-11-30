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10:26 (мск), источник: ТК Город

Братчанка задолжала своей дочке почти 1,6 миллиона рублей алиментов

Падунский райсуд Братска рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в неуплате алиментов, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в суде, женщину, забывшую о существовании дочки и задолжавшей ей более полутора миллионов рублей, признали виновной. Теперь она будет платить деньги на содержание ребенка в принудительном порядке. А заодно пополнять госбюджет.

Суд приговорил братчанку к шести месяцам исправительных работ, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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