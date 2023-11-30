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09:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье скончался «последний манси Верхней Вишеры»

Утром 29 ноября скончался бывший инспектор заповедника «Вишерский» Алексей Бахтияров, об этом сообщает администрация заповедника в официальной группе «В контакте».

Причина смерти не уточняется. Господин Бахтияров родился в семье манси в 1954 или 1955 году на отдаленном от цивилизации Чувальском хребте Северного Урала. В детстве он пас оленей, затем работал в геологической партии, в 1997 году пришел трудиться инспектором в заповедник. Алексея Бахтиярова называли старейшим представителем народа манси в верховьях Вишеры.

В 2021 году у инспектора случился инсульт на отдаленном кордоне Лиственничный в 200 км. от Красновишерска. В итоге он был эвакуирован в Пермь на вертолете, заказ которого оплатил заповедник. В 2021 году Александр Бахтияров ушел на пенсию и продолжил вместе с сыном жить на кордоне вдали от людей.

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