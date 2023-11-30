В Прикамье скончался «последний манси Верхней Вишеры»

Причина смерти не уточняется. Господин Бахтияров родился в семье манси в 1954 или 1955 году на отдаленном от цивилизации Чувальском хребте Северного Урала. В детстве он пас оленей, затем работал в геологической партии, в 1997 году пришел трудиться инспектором в заповедник. Алексея Бахтиярова называли старейшим представителем народа манси в верховьях Вишеры.
В 2021 году у инспектора случился инсульт на отдаленном кордоне Лиственничный в 200 км. от Красновишерска. В итоге он был эвакуирован в Пермь на вертолете, заказ которого оплатил заповедник. В 2021 году Александр Бахтияров ушел на пенсию и продолжил вместе с сыном жить на кордоне вдали от людей.