07:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Команда КВН из КузГТУ представит Кузбасс на Международном фестивале в Сочи
В финальной игре сезона капитан команды сделал своей девушке предложение на сцене.
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20 января в Сочи на Международном фестивале «КиВиН — 2024» встретятся победители региональной лиги из 50 субъектов страны. Кузбасская команда из КузГТУ «Моя любимая» поборется за миллион рублей.
«КВН помогает кузбасской молодёжи реализовать свой творческий потенциал. В регионе действует более 100 школьных, студенческих и молодёжных команд. За сезон проходит более 70 игр и различных фестивалей КВН, которые посещает 40 тысяч зрителей», — сказал министр науки, высшего образования и молодёжной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.
А капитан команды в финальной игре сезона даже сделал своей девушке предложение. Он признался, что это не ради эмоций зрителей, а потому что для них двоих игра — это большая часть жизни.
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