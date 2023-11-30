08:10 (мск), источник: НИА Владивосток
На берегу бухты Лазурной восстановили мост
Восстановительные работы провели на мосту в бухте Лазурной.
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Примыкание к мосту, соединяющим первый и второй, повредилось в результате проливных дождей, обрушившихся на Владивосток в последний месяц лета. Городские дорожники уже провели восстановительные работы, проход и проезд здесь теперь безопасны.
Из-за разлива реки произошло подмывание грунта в месте сопряжения моста с дорогой, сообщает администрация Владивостока. При этом само мостовое сооружение не пострадало, оказались целыми и габионы, укрепляющие берега.
«В месте образовавшегося провала был убран разрушенный асфальт, произведена обратная засыпка скальным грунтом. Теперь пешеходам ходить здесь комфортно и безопасно. Проехать безопасно могут и водители, которые пользуются данным проездом для перевозки товаров на второй пляж», — прокомментировали дорожники.
Пока место провала отсыпано скальником, а уже в новом строительном сезоне здесь будет уложен новый асфальт.