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08:06 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

После пожара на железнодорожной станции в Хабаровске прокуратура приняла меры

Закончилась проверка по факту возгорания на железнодорожной станции «Хабаровск-1».

Источник: МК.RU Хабаровск

Хабаровская транспортная прокуратура приняла меры реагирования. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, происшествие случилось 2 ноября 2023 года в здании поста электрической централизации железнодорожной станции. В связи с этим был сбой в движении пассажирских и грузовых поездов.

По итогам проверки выяснилось, что в нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации на первом этаже здания не было средств индивидуальной защиты органов дыхания, ручного пожарного извещателя и средств пожаротушения. Как оказалось, неисправными были некоторые элементы системы пожарной сигнализации.

По итогу проверки начальнику Хабаровской дистанции гражданских сооружений Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД» внесено представление. На сегодняшний день недочеты устранены, в отношении главного инженера указанного подразделения ОАО «РЖД» будет проведено административное разбирательство из-за нарушения правил противопожарного режима. Идет доследственная проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району Хабаровска ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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