Главное
Спецоперация на Украине
08:31 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Сильный снегопад продолжается в Беларуси

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В четверг в утренние часы по северо-восточной половине Беларуси ожидается сильный снег, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 51% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями.

Днем преимущественно по северо-восточной половине пройдет снег и мокрый снег. Утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег, местами слабый гололед и налипание мокрого снега. Местами на дорогах сохранится гололедица.

Ветер переменных направлений 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, утром в отдельных районах порывы будут достигать 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит −1…-6°С.

Из-за сильного снега, который идет уже не первый день, синоптики снова объявили в оранжевый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение вероятности возникновения дорожно- транспортных происшествий. Сильный ветер может привести к падению деревьев, обрушению кровель зданий и сооружений.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве столбик термометра опустится в четверг до отметки −4…-6°C. В этих городах будет облачно с прояснениями, в Минске пройдет небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), в Могилеве — снег и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный 5−10 м/с, в Могилеве с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Гродно немного теплее (-1…-3°C). В областных центрах также ожидается облачная с прояснениями погода, в Бресте возможен небольшой снег, в Гродно — без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с.

В Гомеле схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, −2…-4°C, ветер юго-западный 5−10 м/с.

В «столице» самого северного региона Беларуси — Витебске — в четверг прогнозируется облачная погода, а также снег и мокрый снег (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха в городе на Двине будет в пределах −3…-5°C. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Белстат рассказал, сколько тратит на еду средняя белорусская семья
Белорусский рубль продолжил дешеветь к основным валютам
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта