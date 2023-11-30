08:31 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Сильный снегопад продолжается в Беларуси
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В четверг в утренние часы по северо-восточной половине Беларуси ожидается сильный снег, сообщили в Белгидромете.
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По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями.
Днем преимущественно по северо-восточной половине пройдет снег и мокрый снег. Утром по северо-восточной половине ожидается сильный снег, местами слабый гололед и налипание мокрого снега. Местами на дорогах сохранится гололедица.
Ветер переменных направлений 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, утром в отдельных районах порывы будут достигать 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит −1…-6°С.
Из-за сильного снега, который идет уже не первый день, синоптики снова объявили в оранжевый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение вероятности возникновения дорожно- транспортных происшествий. Сильный ветер может привести к падению деревьев, обрушению кровель зданий и сооружений.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве столбик термометра опустится в четверг до отметки −4…-6°C. В этих городах будет облачно с прояснениями, в Минске пройдет небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), в Могилеве — снег и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный 5−10 м/с, в Могилеве с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гродно немного теплее (-1…-3°C). В областных центрах также ожидается облачная с прояснениями погода, в Бресте возможен небольшой снег, в Гродно — без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с.
В Гомеле схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, −2…-4°C, ветер юго-западный 5−10 м/с.
В «столице» самого северного региона Беларуси — Витебске — в четверг прогнозируется облачная погода, а также снег и мокрый снег (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха в городе на Двине будет в пределах −3…-5°C. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.