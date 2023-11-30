08:31 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Врач сказала белорусам, что будет, если долго сидеть дома и не выходить на улицу
Вот что случится, если долго не выходить на улицу.
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Стало известно, что будет с человеком, если он долго не выходит на улицу. Чем чревато длительное пребывание в квартире без свежего воздуха, рассказала врач Светлана Ворожбит, предупреждает «Газета.Ru» белорусов и других своих читателей.
Прежде всего, медик обратила внимание на то, что без прогулок на свежем воздухе у человека ослабевает иммунная система, что приводит к частым ОРВИ. Также люди, которые все время сидят дома, апатичны, привержены к переутомлению и чувствую «разбитость».
Может ухудшиться качество сна, а при низких физических нагрузках еще снижен мышечный тонус, что сказывается на силе и выносливости. Со временем от длительного сидения дома даже нарушается обмен веществ в организме".
— Такая легкая физическая нагрузка, как ходьба, может существенно снизить риск развития ожирения, сахарного диабета и других заболеваний, — обратила внимание врач.
Также прогулки на свежем воздухе хорошо насыщают организм кислородом, активизируют иммунную защиту, а также когнитивные функции. Человек после прогулок становится спокойнее, внимательнее, добрее, более сосредоточен для усвоения новой информации. Положительно ходьба сказывается на костях, мышцах и суставах.
— Регулярные прогулки — отличная профилактика проблем с позвоночником. А скандинавская ходьба активизирует не только мышцы ног, но и рук, — заметила специалист.
Прогулки наиболее рекомендованы офисным работникам, работающим из дома людям, и тем, чья работа связана с длительным сидением за компьютером. Кроме того, они полезны для пожилых людей, пациентов с избыточной массой тела или сахарным диабетом. Это также самый подходящий вид нагрузки при артрозах, артритах и остеохондрозах.
— Минимум прогулок для поддержания иммунной системы — 30 минут в день, — заключила доктор.