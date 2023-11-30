08:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Не планировала стать ужином: собаки напали на девочку-подростка в Приморье
Бездомные собаки пытались покусать 15-летнюю девочку в Приморье.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Девушка 15-ти лет рассказала в социальных сетях о собаках, которые напали на нее в Партизанске Приморья. По ее словам, они едва не искусали ногу. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделилась школьница, все произошло вечером, когда она возвращалась домой с занятий, но неожиданно на нее набросились собаки и едва не повредили ее ногу.
Школьница подчеркнула, что один раз свора собак ее уже укусила, потому что у нее закончились средство самозащиты. Теперь она опасается проходить мимо места, где они обитают.
Девушка добавила, что не знает организации, в которые можно обратиться в своем населенном пункте, а ужином она становиться не планирует — говорит она в своем посте.
В свою очередь пользователи новых медиа прокомментировали ситуацию:
«Песики кушать просят»;
«Угостите собак мясом — будут встречать, как родную»;
«Да начнутся голодные игры».