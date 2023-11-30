Главное
Спецоперация на Украине
08:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Не планировала стать ужином: собаки напали на девочку-подростка в Приморье

Бездомные собаки пытались покусать 15-летнюю девочку в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Девушка 15-ти лет рассказала в социальных сетях о собаках, которые напали на нее в Партизанске Приморья. По ее словам, они едва не искусали ногу. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как поделилась школьница, все произошло вечером, когда она возвращалась домой с занятий, но неожиданно на нее набросились собаки и едва не повредили ее ногу.

Школьница подчеркнула, что один раз свора собак ее уже укусила, потому что у нее закончились средство самозащиты. Теперь она опасается проходить мимо места, где они обитают.

Девушка добавила, что не знает организации, в которые можно обратиться в своем населенном пункте, а ужином она становиться не планирует — говорит она в своем посте.

В свою очередь пользователи новых медиа прокомментировали ситуацию:

«Песики кушать просят»;

«Угостите собак мясом — будут встречать, как родную»;

«Да начнутся голодные игры».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Генри Киссинджер: о чем предупреждал мир легендарный политик
В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье