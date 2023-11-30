07:58 (мск), источник: AmurMedia.ru
Бездомные в Хабаровском крае получат сертификаты
В регионе апробируют новый формат оказания услуг людям без определенного места жительства.
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С наступлением зимы в Хабаровском крае бездомные все чаще обращаются за помощью. Услуги людям без определенного места жительства оказывают 15 государственных учреждений и 5 некоммерческих организаций. В каждом из таких мест человеку, оставшегося на улице, предоставят социальные услуги, накормят, обогреют и дадут ночлег. В этом году в регионе апробируют новый формат оказания услуг людям без определенного места жительства — посредством сертификата, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Перечень услуг для бездомных — широкий. Организовано кормление для тех, кто живет на улице. Каждую неделю по местам скопления бездомных курсирует автобус. Бригады соцработников раздают питание и агитируют людей перебраться в ночлежки. Также нуждающимся помогают восстановить документы, оформить счета, пройти медосмотр, получить работу. Подобный комплексный пакет услуг предлагается на базе Хабаровского центра социальной адаптации. Сейчас в нем пребывают 52 жильца. Ежегодно услуги получают около 450 бездомных.
— С этого года в рамках пилотного проекта введены сертификаты на оказание услуг. Сертификат включает возможность временного проживания, бесплатного питания или продуктового набора. Эти услуги предоставляют НКО по предъявлению документа. На этот год подготовлено 170 сертификатов на сумму 1,5 млн рублей. Развивая это направление, власти Хабаровского края выплачивают общественным организациям, занимающимся бездомными, компенсации за понесенные затраты. Средства помогают расширять перечень услуг бездомным, — пояснили в министерстве социальной защиты края.
Соглашения о такой форме работы уже заключены с организациями «Милосердие» в Хабаровске и «Новое начало» в Комсомольск-на-Амуре. Так, хабаровская организация «Милосердие» обустроила приют в трех железнодорожных вагонах, где могут разместиться до ста человек. Есть возможность поменять ветхую одежду на новую. Ночевать в приюте можно с 19 вечера до 8 утра. Успешно работает и программа «Путь домой». Она оказывает содействие в отправке людей на постоянное место жительства. Кроме того, в городе действует гуманитарный склад вещей. Пять раз в неделю в нем можно обновить гардероб.