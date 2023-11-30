07:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Убиться можно»: обстановка в популярном районе Владивостока напрягает жителей
Фото и видео очевидцы опубликовали в сети.
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Последствия коммунальной аварии напрягают местных жителей. Информацию обнародовали в Telegram-канале Vtoryak.vdk (18+).
В столице ДФО жители жалуются на протекание горячей воды. Течение идет с торца дома по адресу Проспект 100-летия Владивостока, 145. По словам горожан, вода течет со склона уже около двух недель, из-за чего на дорогах образуется лед. Ситуация на дороге небезопасна для водителей и пешеходов.
«Звонил в ЖЭУ, сказали, что земля не наша. Звонил городскому диспетчеру, там вообще ошарашили, сказали, что труба с горячей водой ничья», — пишет житель района. Коммунальные аварии и их последствия уже давно беспокоят жителей города.
В комментариях к публикации пользователи возмущенно отреагировали на ситуацию: «Убиться можно и ноги переломать», «Ну, ужас, а детям и бабушкам как идти», «Надеюсь, исправят».