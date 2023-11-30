Как можно будет оформить ДТП без полиции в Казахстане

С 2024 года казахстанцы смогут оформлять некоторые дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и получать страховые выплаты в режиме онлайн — без привлечения полиции и суда. Такая возможность появится благодаря введению так называемого Европротокола.
Как будет работать система оформления ДТП
Главная задача Европротокола — упростить и ускорить оформление несерьезных аварий, не принесших вреда жизни и здоровью ее участникам, где всем понятен виновник происшествия и размер ущерба.
Для этого нужно будет скачать и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, которое станет доступным для всех казахстанцев с 1 января 2024 года.
При регистрации заявки нужно ответить на несколько вопросов, в том числе подтвердить, что во время ДТП нет пострадавших, а сумма ущерба не превышает 100 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 345 000 тенге. Напомним, что в 2024 году МРП будет больше.
Также следует учитывать, что оформить по «упрощенке» можно будет только аварии с участием двух авто. Если их больше, то придется вызывать полицию. Оба водителя на момент ДТП также должны иметь действующие полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС).
При оформлении ДТП по Европротоколу каждому водителю нужно будет через свое приложение заполнить декларацию и подписать ее электронным ключом. Если возникнут сложности или у одного из участников ДТП не будет приложения, можно будет обратиться в страховую компанию за помощью.
К заявлению нужно будет приложить фото и видео, позволяющие определить марки, модели, госномера автомобилей, участвовавших в ДТП, фотосхему или видеосхему происшествия, фото или видео обстоятельств аварии, а также полученных повреждений.
Покидать место происшествия нельзя, пока не придет SMS-сообщение об успешной регистрации декларации.
Возможно, что при оформлении Европротокола возникнут проблемы. Например, во время проверки работники страховой компании могут выявить несоответствие документов и сведений, приложенных участниками ДТП, или же данные не будут позволять определить обстоятельства причинения ущерба, характер и перечень видимых повреждений авто.
Как выяснили эксперты, в этом случае страховщики в течение одного рабочего дня с момента получения декларации должны будут повторно запросить необходимые фото либо направить страховых комиссаров для осмотра машин и места ДТП.
Важно отметить, что страховые компании не смогут отказывать в принятии корректно заполненных деклараций. При этом оформить дважды одно ДТП не получится — у каждого из заявлений свой уникальный номер.
Однако если, например, приложение зависнет, база данных сработает некорректно или просто не придет уведомление о приеме декларации, то в течение 10 минут участникам ДТП нужно будет повторно отправить все документы.
Впрочем, с ограничением размера ущерба в 100 МРП некоторые водители, считая, что он значительно больше, могут не согласиться. Авария также может не соответствовать другим условиям: не понятен виновник, более двух участников и так далее.
В этих случаях Европротокол оформить не получится и придется вызывать полицейских, оповещать об аварии страховую компанию и оформлять ДТП в традиционном порядке.