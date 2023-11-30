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09:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

На парковке аэропорта Иркутска закроют половину въездов и выездов

Такое ограничение связано с модернизацией оборудования.

Источник: IrkutskMedia.ru

Модернизация парковочного оборудования начинается на территории парковки аэропорта Иркутска. Специалисты приступают к демонтажным и монтажным работам. Участников дорожного движения информируют о том, что автостоянка будет доступна только на 50%. В частности, будут закрыты для движения половина въездов/выездов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как уточняется в сообщении, специалисты продолжат установку техники до 14 декабря текущего года. В связи с этим граждан просят заранее позаботиться о заблаговременном прибытии в аэропорт.

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