07:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове на пр. Шахтёров таксист насмерть сбил 7-летнего ребёнка
40-летнего водителя ждёт до пяти лет лишения свободы.
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В Кемерове на пр. Шахтёров в районе дома № 74 насмерть сбили 7-летнего ребёнка. ДТП произошло около 7.30.
40-летний таксист на «Датсун Он-До» наехал на мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребёнок от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Известно, что водитель был трезвым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По санкциям статьи ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при движении в темноте у пешеходных переходов и автобусных остановок необходимо снижать скорость. Пешеходам же нужно помнить, что в темноте силуэты сливаются с проезжей частью и становятся трудно различимыми. Переходить дорогу нужно только убедившись, что водители вас заметили и уступают дорогу.