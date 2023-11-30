08:41 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Власти извинились перед жительницей Миньяра за спиленную у нее 41-летнюю ель
Участок, где росло дерево, городская администрация посчитала бесхозным.
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Как рассказал глава Ашинского района Вадим Сергеев, земля, где срубили елку для городской площади, по документам не имела владельцев и не была нигде зарегистрирована. Когда-то это был садовый участок, однако его владелец уже умер, и территория, по словам руководства муниципалитета, оказалась заброшенной.
«Эта информация и ввела в заблуждение администрацию города, конечно, руководство города это не оправдывает», — сообщил Вадим Сергеев в своем телеграм-канале.
Глава района также добавил, что он уже встретился с Еленой Шалдиной, которая ранее и заявила об украденной у нее елке, и извинился перед жительницей за сложившуюся ситуацию.
«Договорились о компенсационной высадке ели рядом с вырубленной или высадке аллеи деревьев в городе вместе с Еленой и ее семьей. Завершили разговор на позитивной ноте, пусть елка радует жителей и гостей города своей красотой», — прокомментировал Вадим Сергеев.
Напомним, что скандальная история вокруг елки на городской площади в Миньяре развернулась на днях. Елена Шалдина в соцсетях сообщила, что дерево было спилено на ее садовом участке без разрешения. Дерево росло там 41 год и тесно связано с ее семьей.