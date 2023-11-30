Школьниц с 11 лет начнут прививать от ВПЧ в Казахстане

«Вакцинация будет организована и проводиться при школах, медицинских кабинетах школ. Естественно, будет информированное согласие родителей. Спрос на данную вакцину очень высокий в мире. На сегодня, например, практически более 125 стран внедрили в свой национальный календарь вакцинации данную прививку, вакцину. Если даже смотреть на наших соседей из Центральной Азии — Узбекистан, Кыргызская Республика, Туркменистан, то они уже внедрили данную вакцинацию», — пояснила председатель правления НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул.
В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин всех возрастов после рака молочной железы. Самый высокий уровень заболеваемости — в Павлодарской области, где об этой страшной болезни узнают 18 женщин из 100 тыс.
Рак шейки матки часто выявляют в Атырауской, Карагандинской и Акмолинской областях. Ежедневно по всей стране ставят пять диагнозов, порядка двух женщин умирает каждые сутки. За последние 10 лет болезнь унесла жизни почти 4500 казахстанок. Чтобы снизить смертность, во второй половине следующего года в Казахстане начнут ставить вакцину от вируса папилломы человека, который и провоцирует рак шейки матки.
«Когда вы вакцинируете девочек в возрасте 11 лет, это говорит о том, что, когда они станут в будущем матерями, они не будут заражать внутриутробным способом своих детей вирусом папилломы человека. Можно, конечно, и вакцинировать женщин до 45 лет, даже если у них уже есть ВПЧ, чтобы они не передавали их своим детям. Но все-таки самый эффективный возраст для вакцинации — 11 лет. Кроме этого, сейчас в Европе ведутся работы над тем, чтобы прививать не только девочек, но и мальчиков», — отметил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сидхарта Датта.