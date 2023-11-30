Главное
Спецоперация на Украине
09:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодар приехали беженцы из Сектора Газа

КРАСНОДАР, 30 ноября, ФедералПресс. В Краснодар к родственникам приехала семья из восьми человек, эвакуированная из Сектора Газа: с поезда их сопровождали специалисты МЧС.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Глава семьи — палестинец с российским гражданством. Его жена — уроженка Краснодара», — сообщили в телеграм-канале «Краснодарские известия».

Всего в семье трое детей, половину семейства пришлось ждать в Калужской области, пока выпустят из зоны военного конфликта. Затем они добрались до Краснодара.

Другие южные регионы тоже начали принимать эвакуированных из Палестины. В некоторых случаях счет идет на сотни человек. 150 человек прибыли в Дагестан, в Чечню — полсотни беженцев, а всего санатории республики готовы разместить до 250 человек.

Ранее сообщалось, сколько беженцев приедут на Южный Урал и в Башкирию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минэнерго предлагают запретить регионам управлять электросетевыми компани
В Калининградской области в 2024 году могут вернуть продуктовые карточки дл
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС