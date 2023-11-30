В Краснодар приехали беженцы из Сектора Газа

«Глава семьи — палестинец с российским гражданством. Его жена — уроженка Краснодара», — сообщили в телеграм-канале «Краснодарские известия».
Всего в семье трое детей, половину семейства пришлось ждать в Калужской области, пока выпустят из зоны военного конфликта. Затем они добрались до Краснодара.
Другие южные регионы тоже начали принимать эвакуированных из Палестины. В некоторых случаях счет идет на сотни человек. 150 человек прибыли в Дагестан, в Чечню — полсотни беженцев, а всего санатории республики готовы разместить до 250 человек.
Ранее сообщалось, сколько беженцев приедут на Южный Урал и в Башкирию.