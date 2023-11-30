09:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Последние новости Воронежа на 30 ноября 2023 года: попытка подрыва военкомата и проблемы с электричеством
Рассказываем о наиболее важных событиях Воронежской области на утро 30 ноября.
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В Воронеже предотвратили попытку подрыва военкомата. Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего мужчину, завербованного боевиками одной из украинских террористических организаций. Об обезвреживании преступника сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Ранее силовики поймали 28-летнего украинского шпиона. Он прошел специальное обучение в Харькове, а потом был заброшен в Россию, сначала в Белгород, потом в Воронеж. Молодой человек, переодевшись в работника службы доставки, пытался взорвать высокопоставленного командира российской армии. У шпиона изъяли взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.
В шести районах Воронежской области зафиксировали проблемы с электроэнергией. Виной тому сильный ветер, обрушившийся 29 ноября на муниципалитеты. Локальные перебои подачи ресурса из-за непогоды зарегистрировали в Нижнедевицком, Каменском, Новоусманском, Бутурлиновском, Семилукском и Верхнехавском районах. Восстановительные работы ведут 13 бригад (30 специалистов и 13 единиц спецтехники). Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8−800−220−0−220.
В Воронеже задержали банду автоподставщиков. Для инсценировок ДТП они использовали дорогие машины. После чего обращались в страховые компании в расчете на крупные компенсации. Таким образом банда похищала деньги юридических лиц. Известно о 12 автоподставах, общий ущерб которых превысил пять миллионов рублей. Подозреваемыми оказались 11 жителей Воронежской и Липецкой областей. В ходе обысков у них изъяли средства связи, шесть машин, которые использовались для инсценировок ДТП, деньги, документы и другие улики. Всем грозит уголовная ответственность по статье «Мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
Уволенный из Воронежского камерного театра режиссер Михаил Бычков попросил трех ведущих актрис не покидать труппу. Ранее Татьяна Бабенкова, Наталья Шевченко и Яна Кузина объявили, что не будут больше играть, так как считают увольнение основателя театра недопустимым. 29 ноября Бычков отметил, что театр переживает драматический момент своей истории, но будущее Камерного в руках его труппы. К тому же билеты на декабрьские спектакли давно распроданы. Бывший худрук призвал актрис забрать заявления и вновь пережить истории своих героинь вместе с публикой. 21 ноября Михаила Бычкова освободили от занимаемой должности по решению учредителя. Артисты и зрители устраивали акции протеста, однако они не принесли результатов. Министр культуры региона Мария Мазур заявила, что Бычкова уволили за его отношение к СВО. Человек, который высказывается против политики России, не может руководить государственным театром.