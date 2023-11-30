09:17 (мск), источник: Фонтанка
Дороги Петербурга снова «покраснели» от пробок
В Петербурге выросли пробки.
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Загруженность дорог Петербурга к 8:35 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно осенью в это время бывает 6 баллов. Но в дни сильных осадков загруженность растёт, а сейчас в городе идёт снег.
На дорогах много ДТП. Например, легковые машины столкнулись на перекрёстке улицы Подвойского и проспекта Солидарности, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На этой неделе, когда Петербург засыпает снегом, аномальные пробки не редкость. Утром в понедельник, 27 ноября, было 8 баллов, вчера утром — 7 баллов.