09:23 (мск), источник: ivbg.ru
Животные для аллергиков: какого питомца можно завести?
30 ноября проходит Всемирный день домашних животных.
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Некоторые люди, страдающий от аллергии, не могут позволить себе завести привычных пушистиков — кошку или собаку. Но это не значит, что им вообще противопоказаны питомцы. Рассказываем, каких животных могут позволить себе люди с аллергическими реакциями и что нужно сделать перед тем, как завести домашнего любимца.
Перед тем, как нестись в поисках питомца, стоит проконсультироваться с аллергологом. Специалист назначит анализы, которые покажут наличие или отсутствие аллергии из выбранного ранее ряда животных. В большинстве случаев для этого применяется количественный метод анализа крови, показывающий уровень антител к различным аллергенам. Полученные результаты соотносятся с одним из шести классов аллергии, а затем делается вывод, можно заводить домашнее животное или нет. Только при положительном исходе и после получения соответствующих рекомендаций можно приступить к выбору питомца.
Какие животные наиболее безопасны для аллергиков?
Считается, что среди домашних животных, не вызывающих аллергические реакции, числятся аквариумные рыбки и рептилии, например, черепахи. Но тут тоже стоит быть осторожными. У некоторых людей появляются реакции на корма для них или плесень, появляющуюся при несвоевременной чистки места обитания — аквариума или террариума.
Также аллергикам стоит обратить внимание на некоторых грызунов. В роли домашних любимцев для таких людей подойдут лысые крысы — сфинксы, лысые морские свинки — скинни и болдуины, а также шиншиллы. Последние считаются безопасными для граждан, склонных к аллергическим реакциям, так как у них нет сальных и потовых желез, а следовательно и запаха.
Можно ли завести кошку аллергикам?
Есть породы кошек, которые не вызывают аллергии у людей, склонных к ним. Исследования показали, что основным источником негативных реакций у человека на кошек служит белок Fel d1. Содержащийся к кошачьей слюне, он быстро разносится по дому за счёт постоянного вылизывания животных. Любителям семейства кошачьих подойдут такие породы кошек как сибирские, русские голубые, сиамские, бенгальские, бурманские, сфинксы и корниш-рексы. Они отличаются от своих собратьев тем, что реже вызывают аллергию.
Отметим, что перечисленные породы подойдут только в том случае, если анализы изначально показали отсутствие аллергии на кошек в целом. Похожая история и с собаками.
Какие породы собак могут подойти аллергикам?
В 2020 году российская кинологическая федерация составила список пород собак, которых могут завести люди, предрасположенные к появлению аллергических реакций. По мнению специалистов, аллергия возникает на шерсть или определенные протеины, содержащиеся в секретах различных желез, слюне и других выделениях животного. В перечень КРФ с наиболее безопасными породами собак для аллергиков вошли:
«Основные характеристики, которые позволяют отнести породу к условно гипоаллергенным, — это жесткая остевая шерсть, которая не осыпается в период линьки, а удаляется посредством тримминга (который можно делать вне дома), сниженное слюноотделение, возможность купать собаку чаще. Собаки таких пород с меньшей долей вероятности могут стать причиной аллергии».
Правила, которые помогут снизить риск возникновения аллергической реакции.
Практикуя ниже перечисленные правила, вы сможете избежать возникновения возможной аллергии. Первым советом можно пользоваться при походе в гости, где есть домашние питомцы.
Помните, что беря в дом питомца, вы несёте моральную ответственность за его дальнейшую жизнь. Поэтому к вопросу о взятии к себе домашнего животного нужно подойти вдумчиво: проконсультироваться со специалистом, оценить возможные риски и заранее продумать план «Б».