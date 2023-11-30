10:39 (мск), источник: Комсомольская правда
За третью декаду ноября в Перми выпала почти месячная норма осадков
Высота снежного покрова в городе вернулась к отметке 30 см.
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За третью декаду ноября в Перми выпало уже 52 мм осадков, что составляет почти всю месячную норму. Таким образом, высота снежного покрова вернулась к отметке 30 см. Отмечается, что последний раз такое количество снега за декаду выпадало 13 лет назад — в первой декаде декабря 2010 года. Об этом рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.
По Пермскому краю больше всего снега за декаду выпало в Оханске — 61 мм. Это существенно больше месячной нормы ноября для этой метеостанции. Высота снежного покрова сейчас распределяется по краю весьма необычно: максимум находится на юго-западе и на западе. Так, например, в Оханске выпало 36 см, в Осе 33 см, в Кудымкаре 35 см. А в традиционно самых снежных местах — Чердыни и Губахе всего 23 см.
Много снега также выпало на юго-востоке у границы со Свердловской областью, на западе на границе с Кировской областью и конечно в горах.