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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

За третью декаду ноября в Перми выпала почти месячная норма осадков

Высота снежного покрова в городе вернулась к отметке 30 см.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 59% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

За третью декаду ноября в Перми выпало уже 52 мм осадков, что составляет почти всю месячную норму. Таким образом, высота снежного покрова вернулась к отметке 30 см. Отмечается, что последний раз такое количество снега за декаду выпадало 13 лет назад — в первой декаде декабря 2010 года. Об этом рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

По Пермскому краю больше всего снега за декаду выпало в Оханске — 61 мм. Это существенно больше месячной нормы ноября для этой метеостанции. Высота снежного покрова сейчас распределяется по краю весьма необычно: максимум находится на юго-западе и на западе. Так, например, в Оханске выпало 36 см, в Осе 33 см, в Кудымкаре 35 см. А в традиционно самых снежных местах — Чердыни и Губахе всего 23 см.

Много снега также выпало на юго-востоке у границы со Свердловской областью, на западе на границе с Кировской областью и конечно в горах.

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