На улице теплеет, а в доме не светлеет: Жители двух районов Кишинева, а также пригородов, в четверг, 30 ноября, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что в четверг, 30 ноября, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
пер. Штефан чел Маре (частично).
ул. Митрополита Дософтей,
пер. Василе Лупу 3 (частично).
ул. Сфынтул Георге (частично).
ул. Лакулуй 2, 5−21,12, 29,20−30,
ул. Валя Дическу 13−19, 48−64,
ул. Василе Александри 1, 13, 17, 27−49 (частично).
ул. Василия Докучаева 3, 3/1, 4, 6, 11, 13, 13/1, 13/2 (частично).
ул. Аэродромная 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2,
ул. Андрея Доги 2/1, 19, 21,
ул. Ница Флорика 2, 2/1, 7, 7/1,
бульвар Ренаштерий Национале 14−20 (частично).