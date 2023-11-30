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11:01 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

На улице теплеет, а в доме не светлеет: Жители двух районов Кишинева, а также пригородов, в четверг, 30 ноября, останутся без света — публикуем адреса

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.

Источник: Комсомольская правда

Premier Energy сообщает, что в четверг, 30 ноября, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.

Трушены.

9:30 — 18:00.

ул. Сергея Лазо,

ул. Штефан чел Маре,

пер. Штефан чел Маре (частично).

9:30 — 17:00.

ул. 1 Май,

ул. 27 августа,

пер. 27 августа 1,

пер. 27 августа 4,

ул. 31 августа 1989,

ул. 9 мая,

ул. Александру чел Бун,

пер. Александру чел Бун,

ул. Алексея Матеевича,

пер. Алексея Матеевича,

ул. Бессарабия,

ул. Бориса Главана,

пер. Бориса Главана 1,

ул. Кишинёвская,

пер. Кишинёвский 1,

пер. Кишинёвский 2,

ул. Чиботару В.,

ул. Кодряну,

ул. Константина Стамати,

ул. Константина Стере,

ул. Дачия,

пер. Дачия,

ул. Дмитрия Кантемира,

ул. Г. Уреке,

ул. Георге Мадан,

ул. Иоанн Водэ,

ул. Ион Крянгэ,

ул. Ион Солтис,

пер. Ион Солтис 1,

пер. Ион Солтис 2,

ул. Юрия Гагарина,

пер. Юрия Гагарина 1,

пер. Юрия Гагарина 2,

пер. Юрия Гагарина 3,

пер. Юрия Гагарина 4,

ул. Киевская,

пер. Киевский 1,

пер. Киевский,

ул. Ливезилор,

пер. Ливезилор 1,

пер. Ливезилор 2,

пер. Ливезилор 3,

ул. Михая Эминеску,

ул. Михаила Фрунзе,

ул. Мирона Костин,

ул. Митрополита Дософтей,

ул. Прекупа,

ул. Сергея Лазо,

ул. Страшены,

ул. Штефана чел Маре,

пер. Штефана чел Маре,

ул. Тинереций,

ул. Трандафирилор,

ул. Трушень,

пер. Трушень,

ул. Василе Александри,

ул. Василе Лупу,

пер. Василе Лупу 1,

пер. Василе Лупу 3 (частично).

9:30 — 17:00.

ул. 27 Августа,

ул. Каля Трушенилор,

ул. Чичера Петру,

ул. Трушень (частично).

Думбрава.

11:00 — 17:00.

ул. Дурлешть,

ул. Фынтынилор,

ул. Иоан Ботезэторул,

ул. Ла Раскруче,

ул. Михаила Садовяну,

ул. Сфынтул Георге (частично).

Центр.

9:00 — 13:00.

ул. Лакулуй 2, 5−21,12, 29,20−30,

ул. Валя Дическу 13−19, 48−64,

ул. Василе Александри 1, 13, 17, 27−49 (частично).

13:00 — 17:00.

Хынчештское шоссе 58,

ул. Помилор 11,

ул. Василия Докучаева 3, 3/1, 4, 6, 11, 13, 13/1, 13/2 (частично).

Рышкановка.

9:00 — 17:00.

ул. Аэродромная 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2,

пер. Аэродромный 11/1,

ул. Андрея Доги 2/1, 19, 21,

пер. Андрея Доги 13,

ул. Корнешты 7,

ул. Ница Флорика 2, 2/1, 7, 7/1,

ул. Пьетрарией 19, 19А,

бульвар Ренаштерий Национале 14−20 (частично).

Ставчены.

9:15 — 17:00.

ул. Алексея Матеевича,

ул. Гратиешть,

ул. Ливезилор,

ул. Нистрянэ,

ул. Петру Рареш,

ул. Пэчий,

ул. Студенцилор,

село Ставчены,

ул. Тинеретулуй,

ул. Виерилор (частично).

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