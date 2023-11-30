10:49 (мск), источник: Фонтанка
В Петербурге ветер превращает снег в метель, давление падает
Последний день осени в Петербурге вполне зимний. В городе снежно и ветрено.
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября в Петербурге облачно, снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6−8 градусов, днем составит минус 3−5. На дорогах сложная обстановка.
Как сообщает центр «ФОБОС», погодную ситуацию формирует периферия циклонического вихря, закрывшего небо плотными облаками и несущего порывистый ветер. Его центр в середине дня окажется над Псковской областью. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
Это типичная погода для конца осени, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов. Самое холодное 30 ноября выдалось в 1964 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7 градусов.
Зима начнётся также со снега, температура завтра будет примерно такой же, как сегодня.