14:17 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 1 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Из какой посуды можно есть и почему нужно сменить постельное белье в этот день?
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В первый день зимы православные вспоминают мучеников Платона и Романа: они жили в четвертом веке и были известны тем, что пострадали за христианскую веру. В народном календаре дата названа в их честь и связана со множеством запретов и традиций, многие из которых могут показаться нашим современникам довольно странными.
Народные приметы на 1 декабря: что нельзя делать
1 декабря в старину считали днем, когда злиться и жаловаться может быть опасно. Любые негативные эмоции, согласно поверьям, могут привлечь в дом нечистую силу. По этой причине наши предки старались провести этот день в хорошем расположении духа, не печалясь о прошлом и не строя мрачных прогнозов на будущее.
В общении с окружающими важно также сохранять позитивный настрой. Если человек вас чем-то огорчил, не стоит спорить с ним или выяснять отношения. Так вы притянете в свою жизнь лишние неприятности.
Не исключено, что в эту дату вам поступит предложение о новой работе или совместном бизнесе. Даже если оно покажется вам очень выгодным, не спешите соглашаться: возьмите паузу. Есть риск, что вами хотят воспользоваться в собственных целях, а вы не получите никаких плюсов от совместного предприятия. Важные документы 1 декабря тоже лучше не подписывать, если не хотите остаться без денег.
Некоторые приметы на Платона и Романа связаны с посудой. На Руси в этот день старались есть исключительно из деревянных тарелок. Керамические и стеклянные изделия 1 декабря не использовали, чтобы не столкнуться с нищетой.
Мыть посуду после обеда и ужина должна исключительно хозяйка дома. Если этим будет заниматься другой человек, с семейным счастьем можно попрощаться. Муж будет изменять.
Помогать нуждающимся в первый день зимы можно, в том числе делиться с ними едой и одеждой. А вот отдавать другим вещи и игрушки своих детей — нельзя. Так можно лишить свое чадо удачи и здоровья. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Народные приметы на 1 декабря: что можно делать
Поскольку на Платона и Романа продолжается Рождественский пост, верующие стараются ограничивать себя в пище, отказываясь от мясных блюд и употребления спиртного. Развлечения также являются нежелательными.
Можно работать и заниматься домашними делами. В старину женщины коротали время за рукоделием. Мужчины в это время что-то ремонтировали или занимались с детьми. Кстати, хорошей приметой является сделать что-то из дерева, например, посуду или игрушки.
Чтобы отношения между супругами были крепче, женщины стирали вещи и меняли постельное белье. Согласно поверьям, это должно помочь сохранить в семье мир и любовь.
День подходит для общения с родными. Если вы не видели кого-то очень давно или поссорились в прошлом, сейчас самое время для налаживания отношений. Можете пригласить их в гости, они будут рады.
Приметы о погоде на 1 декабря
На Романа и Платона наши предки внимательно присматривались к погоде. Ее изменения подсказывали им, что ждать от зимы.
Утром 1 декабря, согласно поверьям, можно выяснить, каким будет декабрь. Погода в обед соответствует январской, вечером — февральской.
Метель в этот день предрекает снежную Масленицу. Если в старину люди замечали в своем жилище муху либо комара, они считали это добрым знаком — указанием на оттепель.
Именины 1 декабря
1 декабря именины празднуют Роман и Николай.
Рожденные в этот день могут похвастать хорошей памятью и аналитическим складом ума. Они не пасуют перед трудностями и не боятся рисковать. Обычно пользуются уважением товарищей, нередко берут на себя лидерскую роль. В числе их положительных качеств — отличное чувство юмора и любовь к труду. Иногда бывают очень вспыльчивыми.