Главное
Спецоперация на Украине
14:17 (мск), источник: Живем в Нижнем

Народные приметы на 1 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Из какой посуды можно есть и почему нужно сменить постельное белье в этот день?

В первый день зимы православные вспоминают мучеников Платона и Романа: они жили в четвертом веке и были известны тем, что пострадали за христианскую веру. В народном календаре дата названа в их честь и связана со множеством запретов и традиций, многие из которых могут показаться нашим современникам довольно странными.

Народные приметы на 1 декабря: что нельзя делать

1 декабря в старину считали днем, когда злиться и жаловаться может быть опасно. Любые негативные эмоции, согласно поверьям, могут привлечь в дом нечистую силу. По этой причине наши предки старались провести этот день в хорошем расположении духа, не печалясь о прошлом и не строя мрачных прогнозов на будущее.

В общении с окружающими важно также сохранять позитивный настрой. Если человек вас чем-то огорчил, не стоит спорить с ним или выяснять отношения. Так вы притянете в свою жизнь лишние неприятности.

Не исключено, что в эту дату вам поступит предложение о новой работе или совместном бизнесе. Даже если оно покажется вам очень выгодным, не спешите соглашаться: возьмите паузу. Есть риск, что вами хотят воспользоваться в собственных целях, а вы не получите никаких плюсов от совместного предприятия. Важные документы 1 декабря тоже лучше не подписывать, если не хотите остаться без денег.

Некоторые приметы на Платона и Романа связаны с посудой. На Руси в этот день старались есть исключительно из деревянных тарелок. Керамические и стеклянные изделия 1 декабря не использовали, чтобы не столкнуться с нищетой.

Мыть посуду после обеда и ужина должна исключительно хозяйка дома. Если этим будет заниматься другой человек, с семейным счастьем можно попрощаться. Муж будет изменять.

Помогать нуждающимся в первый день зимы можно, в том числе делиться с ними едой и одеждой. А вот отдавать другим вещи и игрушки своих детей — нельзя. Так можно лишить свое чадо удачи и здоровья. Во всяком случае, так говорили наши предки.

Народные приметы на 1 декабря: что можно делать

Поскольку на Платона и Романа продолжается Рождественский пост, верующие стараются ограничивать себя в пище, отказываясь от мясных блюд и употребления спиртного. Развлечения также являются нежелательными.

Можно работать и заниматься домашними делами. В старину женщины коротали время за рукоделием. Мужчины в это время что-то ремонтировали или занимались с детьми. Кстати, хорошей приметой является сделать что-то из дерева, например, посуду или игрушки.

Чтобы отношения между супругами были крепче, женщины стирали вещи и меняли постельное белье. Согласно поверьям, это должно помочь сохранить в семье мир и любовь.

День подходит для общения с родными. Если вы не видели кого-то очень давно или поссорились в прошлом, сейчас самое время для налаживания отношений. Можете пригласить их в гости, они будут рады.

Приметы о погоде на 1 декабря

На Романа и Платона наши предки внимательно присматривались к погоде. Ее изменения подсказывали им, что ждать от зимы.

Утром 1 декабря, согласно поверьям, можно выяснить, каким будет декабрь. Погода в обед соответствует январской, вечером — февральской.

Метель в этот день предрекает снежную Масленицу. Если в старину люди замечали в своем жилище муху либо комара, они считали это добрым знаком — указанием на оттепель.

Именины 1 декабря

1 декабря именины празднуют Роман и Николай.

Рожденные в этот день могут похвастать хорошей памятью и аналитическим складом ума. Они не пасуют перед трудностями и не боятся рисковать. Обычно пользуются уважением товарищей, нередко берут на себя лидерскую роль. В числе их положительных качеств — отличное чувство юмора и любовь к труду. Иногда бывают очень вспыльчивыми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Народные приметы на 2 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Нижегородцев спросили об имени тоннелепроходческого щита на станции метро «Сенная»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники