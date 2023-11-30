10:03 (мск), источник: НИА Кубань
Рекордное количество школ откроется в Краснодаре в День знаний
Планируется, что 1 сентября 2024 года откроется 11 общеобразовательных учреждений на свыше чем 13,6 тысячи учащихся.
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Их общая площадь составит 250 тысяч квадратных метров. Часть учреждений достроят до конца этого года.
— Новые учебные заведения появляются в густонаселенных районах краевого центра и местах с плотной жилой застройкой, пригородных населенных пунктах. Кроме того, свой вклад в рекордную соцстройку вносят и застройщики, — рассказали «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. Узнать, где откроются школы к 1 сентября следующего года, можно на сайте.
Ожидается, что до конца этого года введут в эксплуатацию еще 17 соцобъектов: школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и поликлинику.