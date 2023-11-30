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09:49 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежцы обсуждают, на сколько подорожает коммуналка

Индексация по Воронежской области с 1 июля 2024 года в среднем планируется до 9,8%, а в отдельных случаях допускается рост ещё на 4,9%.

Источник: АиФ Воронеж

Сейчас тариф для каждой регулируемой организации рассматривается в индивидуальном порядке на заседаниях Правления Министерства тарифного регулирования.

При этом уже известно, что индексация по Воронежской области с 1 июля 2024 года в среднем планируется до 9,8%, а в отдельных случаях допускается рост ещё на 4,9%. Таким образом, какая-то услуга может подорожать почти на 15%. «А что вы хотите, коммунальные тарифы не менялись полтора года», — напоминают чиновники.

Бесценное отопление.

Действительно, год назад правительство РФ перенесло индексацию коммунальных тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В итоге в прошлом году расценки поднимались дважды — 1 июля и 1 декабря на 7,2% и 9% соответственно.

И вот, Минэкономразвития определило предельно допустимый рост тарифов, запланированный на 2024 год. Так, газоснабжение и электроснабжение на федеральном уровне проиндексируют на 11,2% и 8,9%, отопление — до 9,5%. Общий рост платы за коммунальные услуги для населения составит 9,8%.

По данным Министерства тарифного регулирования Воронежской области, нас ждёт региональная индексация, как в среднем по стране, — до 9,8%. А вот в соседних Белгородской и Орловской областях она будет выше — 11% и 10%.

Больше всего воронежцы традиционно переживают о ценах за отопление. Они не только высокие, но и существенно отличаются, если дома обслуживают разные теплоснабжающие компании. Возникает резонный вопрос — почему? Ведь услуга одна и та же. Причиной обычно называют износ сетей. Их ремонт закладывается в тариф и бьёт по кошелькам граждан.

«Рост тарифов на тепловую энергию зависит от целого ряда факторов, — поясняют в Министерстве. — Например, от того, старая или новая у вас котельная, на каком ресурсе она работает. В разных муниципальных образованиях разные системы теплоснабжения. Если котельная новая, ей не нужны дополнительные ремонты, если же старая, то расходы на ремонт, которые закладываются в тариф, вырастают».

Возможно и снижение.

Каждый тариф для каждой регулируемой организации сейчас рассматривается индивидуально на заседаниях Правления Министерства тарифного регулирования. Эксперты анализируют документы, чтобы найти подтверждение всех описанных расходов. В зависимости от этого, тарифы могут быть установлены не только с тотальным повышением, но и со снижением.

«Уже сейчас понятно, что для ряда организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области тарифы будут снижены», — заверяют в Министерстве тарифного регулирования. Однако какие именно организации «побалуют» своих потребителей и на сколько ­­- пока неизвестно.

Свой взгляд на ситуацию высказал депутат Воронежской городской Думы Андрей Померанцев. По его словам, главное сейчас — это тщательное изучение заявленного компаниями основания для повышения тарифов.

«Я не помню ни разу, чтобы тарифы снижались, хотя объективные причины для этого были, — говорит он. — И главное — как формируются обоснования этих самых тарифов? Например, теплоснабжающая организация указывает отдельно производство электроэнергии и теплоэнергии, хотя при производстве электричества тепло — это побочный продукт. В итоге и оплату тоже берут по отдельности. В такой ситуации важно, чтобы при расчёте государство не подыгрывало коммунальным монополистам, а жёстко регулировало и очень пристально, через микроскоп, рассматривало все их претензии на повышение тарифа».

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