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10:10 (мск), источник: Клопс.ru

Погода в Калининграде в первые выходные зимы: подробный прогноз

Осадки ожидаются каждый день.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 59% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

В Калининграде во второй половине недели температурный минимум составит −7 градусов, осадки ожидаются каждый день. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В четверг днём — от −3 до −2, облачно, снег (вероятность — 91%), ветер южный 1−2 м/с. В ночь на пятницу — от −6 до 0.

В пятницу днём — 0, облачно, мокрый снег (вероятность — 70%), ветер юго-западный 2−5 м/с. В ночь на субботу — от −7 до −2.

В субботу днём — −1, пасмурно, снег с дождём (вероятность — 65%), ветер юго-западный 1−2 м/с. В ночь на воскресенье — от −5 до −2.

В воскресенье днём — от −1 до 0, пасмурно, снег с дождём (вероятность — 83%), ветер юго-западный 2−3 м/с. В ночь на понедельник — от −5 до 0.

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