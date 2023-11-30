10:56 (мск), источник: Piter.tv
Петербуржцев вновь попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
На линии работает свыше 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев.
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Сегодня, 30 ноября, в Петербурге вновь обещают снегопад. В связи с непогодой жителей попросили пересесть на трамваи, автобусы и метро.
Как отметили в комитете по транспорту, пробки на дорогах уже оцениваются в 6 баллов. Чтобы не усугублять ситуацию на дороге, автомобилистов призвали отказаться от поездок на своих машинах.
Рекомендуем по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать вашей безопасности, а также надлежащей и своевременной уборке города снегоуборочной техникой.
На линии работает свыше 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, горожане могут воспользоваться метро.
Ранее на Piter.tv: злоумышленник «заминировал» станцию метро «Площадь Восстания».