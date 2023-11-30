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10:24 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани проведут конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Победителей определят в 10 номинациях, среди них «Женщина — ученый» и «Мужчина — благородное сердце».

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 30 ноября). Жители Казани могут принять участие в городском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Заявки принимают до конца декабря. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования столицы РТ.

Заявиться на конкурс могут все желающие в возрасте от 18 лет. Участников будут оценивать по таким критериям, как достижения в профессиональной деятельности, нравственная направленность творческих работ, активное участие в социальных программах и благотворительности.

Победителей определят в 10 номинациях:

«Женщина — мать» среди женщин, снискавших высокое общественное признание добросовестным отношением к воспитанию детей;

«Женщина — культура и духовность» среди женщин, достигших выдающихся результатов в области искусства, культуры и просвещения;

«Женщина — ученый» среди женщин, внесших значительный вклад в развитие науки;

«Моя судьба — моя профессия (женщина производства)» среди женщин, работающих в различных отраслях на предприятиях города;

«Женщина — лидер» среди женщин, проявивших себя талантливыми организаторами и лидерами;

«Женщина — бизнес-леди» среди женщин-предпринимателей. Награду вручают женщине, признанной лидером в сфере бизнеса в Казани;

«Героиня Третьего Возраста» среди женщин, помогающих своим ровесникам активно участвовать в общественной жизни, в том числе привлекать ветеранов к работе с молодежью;

«Женщина — пример года» среди женщин, достигших выдающихся результатов в различных видах деятельности в прошедшем году;

«Мужчина — лидер» среди мужчин, эффективных руководителей, добившихся значительных успехов в профессиональной, общественной деятельности;

«Мужчина — благородное сердце» среди мужчин, снискавших общественное признание и уважение благодаря благотворительной деятельности, человеколюбию и доброте.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе участники сразятся за районные титулы. В рамках второго этапа подведут финальные итоги и определят победителей, которые представят столицу РТ на республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Обладателей городских титулов наградят в преддверии Международного женского дня.

Заявки на участие принимают на электронный адрес: kazgorduma@gmail.com. Также обратиться можно лично в Аппарат Казанской городской Думы по адресу: ул. Кремлевская, 3. Вместе с анкетой необходимо предоставить фотографию, а также видеопрезентацию длительностью не более трех минут. Подробности можно узнать в положении конкурса, опубликованном в сборнике.

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