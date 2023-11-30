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10:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Техосмотр автомобилей в Кузбассе подорожает со следующего года

Замгубернатора Илья Середюк подписал соответствующее постановление.

Как сообщает vse42.ru, в следующем году технический осмотр автомобилей в Кузбассе подорожает. Соответствующее постановление подписал замгубернатора Илья Середюк.

Так, за легковой автомобиль придётся заплатить 947 рублей. За машину массой до пяти тонн, где больше восьми пассажирских мест, возьмут 1 621 рубль. Цена для грузовых машин увеличится на 50−400 рублей.

Однако конечная цена за техосмотр может меняться.

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