10:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Техосмотр автомобилей в Кузбассе подорожает со следующего года
Замгубернатора Илья Середюк подписал соответствующее постановление.
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Как сообщает vse42.ru, в следующем году технический осмотр автомобилей в Кузбассе подорожает. Соответствующее постановление подписал замгубернатора Илья Середюк.
Так, за легковой автомобиль придётся заплатить 947 рублей. За машину массой до пяти тонн, где больше восьми пассажирских мест, возьмут 1 621 рубль. Цена для грузовых машин увеличится на 50−400 рублей.
Однако конечная цена за техосмотр может меняться.