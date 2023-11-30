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10:13 (мск), источник: МК.RU Крым

Названы лучшие шины для Крыма в зимний период

Резина с шипами для Крыма неактуальна.

Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» автомеханик Илья Николов. По его словам, на полуострове чистят снег, поэтому шипованную резину покупать неактуально.

На зиму в Крыму лучше брать «липучку», а для гор лучше взять с собой цепи против скольжения.

Шипованная резина в Крыму может быть опасной для асфальте, так как снижает управляемость автомобиля.

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