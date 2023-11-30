Главное
Спецоперация на Украине
10:54 (мск), источник: m24.ru

Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Сотрудники службы оперативного контроля Мосэкомониторинга круглосуточно следят за состоянием окружающей среды в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, с помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов. Также специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания, анализируют обращения москвичей, следят за состоянием автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и работой сайта ведомства.

Мэр подчеркнул, что ежегодно передвижные лаборатории обследуют около двух тысяч городских территорий. При нештатной ситуации к месту происшествия оперативно направляется передвижная экологическая лаборатория.

Создание службы оперативного контроля, которой исполнилось пять лет, позволило выявлять нарушителей и сократить время прибытия передвижной лаборатории на место до 40 минут. Благодаря работе сотрудников ведомства концентрация вредных для человека частиц в атмосфере столицы за годы существования Мосэкомониторинга снизилась на 20%.

В сезон навигации за чистотой Москвы-реки следит коммунальный флот, а качество и безопасность воды в ней контролирует специальный аналитический комплекс «Экопатруль».

Он заработал в 2002 году. Каждый день он проходит маршрут от Южного речного вокзала, через Кремль, «Лужники» и доходит до «Москва-Сити», после чего возвращается в порт. За примерно шесть часов судно проходит до 100 километров.

Как отметила заведующая лабораторией «Экопатруля» Екатерина Смогина, за последние полгода серьезных нарушений по качеству воды в Москве-реке выявлено не было. Аналитический комплекс между тем следит не только за состоянием Москвы-реки, но и ее притоков — Сходни, Яузы, Пахры и реки Сетуни. Специалисты контролируют состояние береговой линии и периодически сдают пробы воды оттуда в лаборатории Мосэкомониторинга.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Синоптик сообщила что текущий ноябрь в Москве войдет в десятку самых мокрых
Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экологияСобянин Сергей